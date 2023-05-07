مجموعة هاون أوكرانية تتعرض لقصف روسي أوكراني مزدوج قرب أفدييفكا

أفاد مصدر في مجموعة "جنوب" التابعة للجيش الروسي، بأن الطيران الأوكراني قصف موقع مدفعية هاون أوكرانية قرب أفدييفكا، وبعد ذلك قصفت الطائرات الحربية الروسية نفس الموقع.

وقال المصدر: "هذا الصباح سمعنا صوت مروحية، وتبين أنها قادمة من الجانب الأوكراني. قررنا أنها كانت تحلق في اتجاهنا، لكننا أخطأنا في التقدير. بعد تحليقها مسافة لا تزيد على أربعة كيلومترات قامت المروحية بإطلاق شحنة كاملة من الذخيرة على موقع لمدافع الهاون تابع للقوات الأوكرانية. القصف كان كثيفا فعلا، وغطى الموقع بالكامل".

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ووفقا له، جلبت هذه "الدقة" من جانب المروحية المعادية، السعادة لنفسه.

وأشار إلى أن الطيارين الأوكرانيين كانوا على الأغلب، يخشون الاقتراب أكثر حتى لا يتم إسقاطهم، لذلك أطلقوا النار بشكل عشوائي، دون أن يفكروا في أن قواتهم كانت متمركزة هناك.

وقال: "وبعد مرور ساعة ونصف الساعة، استهدفت طائراتنا الحربية نفس الموقع الأوكراني. اليوم تعرض الجنود الأوكرانيون لهجوم من قبل الجانبين- الروسي والأوكراني".

ويشار إلى أن أفدييفكا، هي إحدى المناطق المحصنة الأوكرانية الرئيسية في اتجاه دونيتسك. من هذا المركز السكني بالذات، تقصف القوات الأوكرانية باستمرار الأحياء المسالمة في دونيتسك.

المصدر: نوفوستي