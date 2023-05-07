مسيرات "الفوج الخالد" في عواصم دول بأمريكا اللاتينية (صور+فيديو)

شهد عدد من دول أمريكا اللاتينية مسيرات لـ"الفوج الخالد" وفعاليات أخرى بمشاركة المواطنين الروس المقيمين فيها والنشطاء المحليين بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وشارك نحو 300 شخص أمس السبت، في مسيرة "الفوج الخالد" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث أقيم بعد الحدث حفل غنائي للأغاني الوطنية، حسبما أفادت السفارة الروسية.

وقالت السفارة مسيرة "الفوج الخالد"، التي نظمت في كاراكاس للسنة الثانية على التوالي، شارك فيها مواطنون روس وموظفو سفارات روسيا وبيلاروس وأبخازيا مع عائلاتهم وأعضاء رابطة الخريجين من الجامعات الروسية والسوفيتية، وكذلك نواب الجمعية الوطنية الفنزويلية، ونائب وزير الخارجية الفنزويلي فرانكلين راميريز ومسؤولون آخرون ونشطاء محليون.

وفي الأرجنتين، أجرى مواطنون روس وأرجنتينيون مسيرة لـ"الفوج الخالد" في وسط العاصمة بوينس آيرس رغم محاولات تعطيلها، حيث سار المشاركون فيها حاملين العلم الروسي على طول ميدان سان مارتن وغنوا أغاني سنوات الحرب.

وقالت السفارة الروسية لدى بيرو إن مسيرة لـ"الفوج الخالد" جرت في إحدى مناطق وسط العاصمة ليما، وذلك للمرة الأولى بشكل حضوري منذ فترة طويلة.

📹 Вашему вниманию представляется видеорепортаж о прошедшей в Лиме акции "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы.



🎞Miren el video reportaje del "Regimiento Inmortal" en Lima con motivo del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. pic.twitter.com/GniaHibD5n — Rusia en Perú 🇷🇺🇵🇪 (@RusEmbPeru) May 6, 2023

وجرت مسيرة مماثلة في كيتو عاصمة الإكوادور، وقام المواطنون والدبلوماسيون الروس أيضا بزرع حديقة صغيرة بالقرب من كيتو تخليدا لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت السفيرة الروسية لدى الإكوادور.

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وكانت السفارة الروسية في مونتيفيديو عاصمة الأورغواي نظمت حدثا في إطار فعاليات "الفوج الخالد" على أراضيها يوم الجمعة، شارك فيه حوالي 40 شخصا من الدبلوماسيين والمواطنين وأفراد أسرهم، أحضروا صورا لأقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: "نوفوستي"