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قتال عنيف في مارينكا على كل متر

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قتال عنيف في مارينكا على كل متر
Sputnik
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قال عسكري روسي يشارك في القتال العنيف الدائر في مارينكا، إن الوحدات الروسية تنفذ عمليات الاقتحام، في هذه البلدة الواقعة بجمهورية دونيتسك، تحت نيران كثيفة من المدفعية الأوكرانية.

وأضاف العسكري: "تتم عملياتنا الهجومية بشكل تدريجي، ببطء ولكننا نتقدم بالتأكيد، ونحن نتحرك بالتعاون مع مدفعيتنا. يدور قتال عنيف. يحدث في كل منزل وعلى كل شارع وفي سبيل السيطرة على كل متر مربع هناك".

وأوضح العسكري، أن جميع التحركات تتم ليلا، حيث يستحيل التنقل في فترة النهار بسبب القصف المدفعي العنيف.

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في وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن الغالبية العظمى من الأحياء قد تم تحريرها في مارينكا.

المصدر: نوفوستي

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