مصر وبريطانيا تؤكدان أهمية التوصل لحل سريع يوقف النزاع في السودان

أعرب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، عن أهمية تعزيز الجهود الدولية للتوصل لحل سريع يوقف النزاع ويضمن أمن وسلامة الشعب السوداني.

والتقى الجانبان مساء يوم السبت، على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وحضر المقابلة سفير مصر في لندن، السفير شريف كامل.

هذا وشرح رئيس الوزراء المصري الجهود التي تقوم بها مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان.

المصدر: نبض