كوريا الجنوبية.. عشرات السودانيين ينظمون وقفة احتجاجية رفضا للحرب في بلادهم (صور)

نظم عشرات السودانيين المقيمين في كوريا الجنوبية وقفة احتجاج مطالبين بالوقف الفوري "للحرب العبثية" الدائرة في السودان.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، شارك في الوقفة الاحتجاجية مجموعة من النشطاء السودانيين رفقة عدد من المتضامنين من الدول العربية والإفريقية وبعض النشطاء الكوريين.

وأوضحت الوكالة أن النشطاء تجمعوا أمام محطة سيئول للقطارات، لرفض ونبذ "الحرب العبثية المدمرة" الدائرة في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وطالبوا بالوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإيصال الدواء والمساعدات الإنسانية للمرضى والمحتاجين.

كما ناشد المحتجون قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بتحمل المسؤولية والحفاظ على أرواح المواطنين السودانيين والأجانب المتواجدين هناك، كما طالبوا أبناء الشعب السوداني بتكوين جبهة سلام لرفض الحرب.

كما ناشد المتظاهرون، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة الإيقاد، وجميع الدول الشقيقة لدعوة طرفي النزاع لوقف هذه الحرب والعمل على إنشاء ممرات آمنة لحماية للمواطنين، والحفاظ على البنية التحتية والحيوية للدولة السودانية.

ودعوا طرفي النزاع للامتثال إلى طاولة المفاوضات، والمباشرة في حوار عاجل بمشاركة القوى المدنية، لتوفير أساس قوي لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي باعتبارها الخيار الوحيد لحل مشكلات البلاد.

وفي الختام، أوصى البيان بدمج قوات الدعم السريع وجميع القوات السودانية من خلال المفاوضات السلمة عوضا عن الاقتتال، بهدف تكوين جيش قومي موحد، بعيد عن الحياة السياسية، يتفرغ لمهامه وواجباته الوطنية المنصوص عليها في الدستور.

المصدر: يونهاب