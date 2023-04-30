نائب رئيس الإمارات يجري مباحثات مع البرهان ويدعو لـ"تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصالح السودان"

أكد نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، على ضرورة تغليب صوت الحكمة وإعلاء مصالح السودان وضمان أمنه واستقراره.

وجاءت تصريحات منصور بن زايد خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع البرهان، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفّرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.

هذا وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة لتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مؤكداً سموّه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

المصدر: وام