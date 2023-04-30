وزير الخارجية السعودي لـ"الانتقالي السوداني": نجدد دعوتنا إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمجلس الانتقالي السوداني، دعوة المملكة إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

إقرأ المزيد

وخلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعوة الرياض إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.



كما بحث وزير الخارجية السعودي مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

هذا وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة حميدتي.

المصدر: "عكاظ" + وكالة أنباء السودان