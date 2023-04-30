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قوات الدعم السريع السودانية تعلن تمديد الهدنة الانسانية لـ72 ساعة

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قوات الدعم السريع السودانية تعلن تمديد الهدنة الانسانية لـ72 ساعة
AFP
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضاف البيان: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الإنسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا".

وتابعت قوات الدعم السريع في بيانها: "لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية".

المصدر: RT

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