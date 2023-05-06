"توقف دماغه عن العمل".. خطاب بايدن المضطرب يثير مخاوف الأمريكيين (فيديو)

عبر مستخدمو "تويتر" عن قلقهم على صحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد سماع حديثه غير المتوازن في مقابلة مع MSNBC.

وخلال المقابلة، طلبت الصحفية ستيفاني رولي من بايدن التعليق على مشروع البيت الأبيض الكبير لتطوير البنية التحتية في البلاد. وبدأ الرئيس في الكلام، لكن كلامه كان غير مفهوم تقريبا.

وكتبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إرفاق مقتطف من المقابلة: "توقف دماغ بايدن عن العمل لمدة 30 ثانية خلال مقابلة مع MSNBC".

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وأضاف أحد المشتركين في التعليقات: "التوقعات بأنه لن يعيش حتى نهاية فترة ولايته الأولى أصبحت أكثر ترجيحا".

ورد المستخدم تحت الاسم المستعار Second Wind: "من الواضح أن شيئا ما حدث له. يجب أن يجري فحوصات على وجه السرعة!".

وتسائل جو سانتانجيلو: "وهذا ليس بثا مباشرا. العرض تم تسجيله مسبقا وتم إجراء مونتاج له. إنه غير لائق للرئاسة. أتساءل ماذا كان في المشاهد التي اقتطعت؟".

وتابع مستخدم يحمل اسم، كريس إل إتش دبليو: "ويريدون من بايدن أن يحكم البلاد لخمس سنوات أخرى. لماذا يجب أن نتحمل هذا؟".

المصدر: نوفوستي