"لا شيء ينقذ أمتنا".. غضب أمريكي بعد ظهور زوجة وحفيدة بايدن بلوني العلم الأوكراني
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أدانت المحامية الأمريكية المحافظة المعروفة، جينا إليس، زوجة وحفيدة الرئيس الأمريكي، جيل وفينيغان بايدن، على ارتدائهما ملابس بلوني العلم الأوكراني خلال حفل تتويج تشارلز الثالث.
وكتب إليس: "السيدة الأولى للولايات المتحدة مثلت أوكرانيا بدلا من بلدها الأصلي".
وقال كريس تابس في التعليقات: "لقد تمكنوا من تحويل تتويج العاهل البريطاني إلى عرض".
وأضافوا ردا على ذلك: "هذا عدم احترام للولايات المتحدة ومنصب زوجها".
شارك مستخدم آخر رأيه: "في مثل هذه اللحظات بالذات، أشعر أنه لا شيء سينقذ أمتنا".
وتابع آخر ساخرا: "لقد ظنوا أنهم جاءوا لمقابلة زيلينسكي".
المصدر: نوفوستي