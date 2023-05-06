"لا شيء ينقذ أمتنا".. غضب أمريكي بعد ظهور زوجة وحفيدة بايدن بلوني العلم الأوكراني

أدانت المحامية الأمريكية المحافظة المعروفة، جينا إليس، زوجة وحفيدة الرئيس الأمريكي، جيل وفينيغان بايدن، على ارتدائهما ملابس بلوني العلم الأوكراني خلال حفل تتويج تشارلز الثالث.

وكتب إليس: "السيدة الأولى للولايات المتحدة مثلت أوكرانيا بدلا من بلدها الأصلي".

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وقال كريس تابس في التعليقات: "لقد تمكنوا من تحويل تتويج العاهل البريطاني إلى عرض".

وأضافوا ردا على ذلك: "هذا عدم احترام للولايات المتحدة ومنصب زوجها".

شارك مستخدم آخر رأيه: "في مثل هذه اللحظات بالذات، أشعر أنه لا شيء سينقذ أمتنا".

وتابع آخر ساخرا: "لقد ظنوا أنهم جاءوا لمقابلة زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي