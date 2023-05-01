بايدن في العالم الموازي.. ومستخدمو "تويتر" يشنون حملة انتقادات جديدة بحقه

انتقد مستخدمو "تويتر"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتقليده شخصية "دارك براندون"، خلال مأدبة عشاء أقيمت لمراسلي البيت الأبيض.

وقال بايدن للحاضرين: "أنا شخصيا مستعد لتحمل نكاتكم، لكني لست متأكدا من أن دارك براندون سيفعل".

ما دفع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لنشر تغريدة عبر "تويتر"، أرفقها برمز "إيموجي" مضحك، إلا أن الكثير من الأمريكيين شعروا بالاستياء والغضب من بايدن وتصرفاته.

وامتلأ "تويتر" بالكثير من التغريدات الناقدة لبايدن، وهذا بعض منها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "هذا الرجل أصبح مزعجا لدرجة مؤلمة".

وقال آخر "رجل عجوز بائس ومسكين".

وعلق آخر: "أجل سيد بايدن، اضحك بينما يعاني الأمريكيون يعانون، هذا رائع".

وأضاف آخر: "أنا لا افهم كيف أصبحت رئيسا، أنت أضحوكة".

وتجدر الإشارة على أن شخصية "دارك براندون"، هي صورة جو بايدن وهو يطلق أشعة الليزر من عينيه كبطل خارق، وغالبا ما تستخدم الشخصية "كميم"، ويقال إن هذه النسخة الكوميدية من بايدن تعني أنه "يشن الهجوم".

Dark Brandon made an appearance at the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/lNfWrNXj0i — President Biden (@POTUS) April 30, 2023

المصدر: نوفوستي