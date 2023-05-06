زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز (صور)

لفتت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر تميم بن حمد، الأنظار في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم السبت في لندن.

وظهرت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر بإطلالة أنيقة جدا، لفتت الأنظار إليها، وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء، وقد بحثت مع رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارتي سبل تعزيز علاقاتنا التاريخية المتينة، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات. pic.twitter.com/9NAM4YLNmX — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 6, 2023

هذا وشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" لقطات من حضوره رفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، في المملكة المتحدة.

وكان الأمير تميم ضمن المشاركين اليوم السبت، في مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الذي أقيم في "وستمنستر آبي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وكتب أمير قطر على "تويتر": "سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء، وقد بحثت مع رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارتي سبل تعزيز علاقاتنا التاريخية المتينة، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات".

المصدر: تويتر