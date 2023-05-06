"الدوما": الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كلمة الحق

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كل كلمة حق تتصدى للدعاية المعادية لروسيا.

وكتب سلوتسكي عبر "تلغرام"، تعليقا على محاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين: "يشق الإرهاب طريقه إلى عمق أراضينا لإسكات كل شخص من أمثال داريا دوغينا، وفلادلين تاتارسكي، والآن زاخار بريليبين طعنت كلمته النازيين الجدد ودعايتهم المعادية لروسيا بقوة أكبر من الأسلحة".

وأضاف أن جميع هذه الحوادث تشير إلى تورط أوكرانيا في محاولة اغتيال زاخار بريليبين.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشبوه بتهمة محاولة اغتيال بريليبين، مشيرة إلى أنه أقر بمحاولة الاغتيال بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقا للجنة التحقيق، أقر الموقوف بأنه زرع القنبلة على طريق سيارة بريليبين وقام بتفجيرها عن بعد وعقب ذلك فر من المكان، إلا أن الشرطة الروسية اعتقلته فور خروجه من الغابة.

المصدر: نوفوستي