الأمن الروسي: المتهم بمحاولة اغتيال بريليبين اعترف بأنه عمل لصالح استخبارات كييف

اعترف ألكسندر بيرمياكوف، المتهم بمحاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين، بأنه عمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، وأن الاعتداء نظّم بناء على توجيهات من كييف.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال بيرمياكوف بتهمة محاولة اغتيال بريليبين، مشيرة إلى أنه أقر بمحاولة الاغتيال بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقا للجنة التحقيق، أقر بيرمياكوف بأنه زرع القنبلة على طريق سيارة بريليبين، وقام بتفجيرها عن بعد، وعقب ذلك فر من المكان، إلا أن الشرطة الروسية اعتقلته فور خروجه من الغابة للفرار من مكان الاعتداء.

وتوجه زاخار بريليبين (من مواليد عام 1975) إلى دونباس عام 2015 وعمل مستشارا لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي فبراير 2017 أصبح نائبا لقائد إحدى الكتائب في قوات دونيتسك، قبل أن يترك هذا المنصب في يوليو 2018.

وفي أكتوبر 2019، أسس بريلبين حركة "من أجل الحقيقة" وأصبح في فبراير 2020 رئيسا مشاركا للحزب السياسي "من أجل الحقيقة".

ويقدم بريليبين برنامج "دروس في الروسية" على قناة "إن تي في".

وفي يناير 2023، وقع عقدا مع الحرس الوطني الروسي والتحق بالقتال في صفوف الجيش الروسي في دونباس.

وأمس الجمعة أعلن بريليبين مغادرة كتيبته منطقة القتال لإعادة تمركزها، وتوجه في إجازة قصيرة إلى مدينة نيجني نوفغورد غربي روسيا لزيارة عائلته، حيث تعرض للاعتداء في طريقه.

المصدر: تاس + RT