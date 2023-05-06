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لجنة التحقيق الروسية تواصل العمل لتحديد كل الظروف المحيطة بمحاولة أوكرانيا ضرب الكرملين

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لجنة التحقيق الروسية تواصل العمل لتحديد كل الظروف المحيطة بمحاولة أوكرانيا ضرب الكرملين
Sputnik
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قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن اللجنة تحاول تحديد كل الظروف التي أحاطت بالمحاولة الأوكرانية لضرب الكرملين بدرونات جوية.

وأضاف: "يقوم التحقيق بتحديد كل الظروف المحيطة بذلك الحادث".

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ووفقا له، كشف الحادث من جديد الطرق التي يستخدمها المسلحون الأوكرانيون.

وقال باستريكين: "هذا الحادث هو عبارة عن تأكيد آخر على أن ارتكاب الهجمات الإرهابية هو نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين. ويلفت النظر أن هذا الأمر تم عشية الاحتفال بالعيد الوطني -يوم النصر".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي

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