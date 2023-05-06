روغوف: تزايد نشاط القوات الأوكرانية على خط التماس في مقاطعة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن القوات الأوكرانية كثفت مؤخرا نشاطاتها على اتجاه أوريخوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف روغوف: "زاد العدو من نشاطاته وتحركاته على اتجاه أوريخوفسكي. وزادت القوات الأوكرانية عدة مرات، مستوى رميها لقذائف الهاون ذات الشظايا من الدرونات الجوية، وباتت مدفعية العدو ودباباته تعمل بنشاط أكبر".

إقرأ المزيد

وأشار روغوف إلى أن الجيش الروسي، يرد على العدو بنيران دقيقة وموجهة.

وشدد روغوف على أن القوات الروسية تمكنت من تحييد دبابتين وعربة مشاة قتالية للعدو.

المصدر: نوفوستي