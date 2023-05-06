 
مباشر

تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية

أخبار العالم

تحطم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9dm

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة من طراز "إف –16" تحطمت خلال تحليق تدريبي اليوم السبت قرب قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان لها إن الطائرة "تحطمت في منطقة زراعية بالقرب من قاعدة أوسان الجوية في حوالي الساعة 9:45 صباحا" بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الطيار قفز بالمظلة بأمان وتم نقله إلى أقرب مؤسسة طبية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المدنيين.

وذكر الجيش أن الطيار كان يشارك في رحلة تدريب روتينية، وأن تحقيقا فتح في الحادث.

وقاعدة أوسان هي أقرب قاعدة جوية أمريكية من كوريا الشمالية، وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حدودها.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا