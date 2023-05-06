تحطم "إف-16" أمريكية في كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة من طراز "إف –16" تحطمت خلال تحليق تدريبي اليوم السبت قرب قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان لها إن الطائرة "تحطمت في منطقة زراعية بالقرب من قاعدة أوسان الجوية في حوالي الساعة 9:45 صباحا" بالتوقيت المحلي.

⚡️US F-16 Fighter Jet Crashes in S. Korea



The F-16 was on a training mission Saturday morning when it came down "in an agricultural area near Osan Air Base", the US Air Force said in a statement, adding the pilot ejected safely.



Note that this Air Base is closest to N. Korea pic.twitter.com/izn0vp4y1T — Earth Updates (@a_newschannel) May 6, 2023

وأضاف البيان أن الطيار قفز بالمظلة بأمان وتم نقله إلى أقرب مؤسسة طبية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المدنيين.

وذكر الجيش أن الطيار كان يشارك في رحلة تدريب روتينية، وأن تحقيقا فتح في الحادث.

وقاعدة أوسان هي أقرب قاعدة جوية أمريكية من كوريا الشمالية، وتقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حدودها.

المصدر: CNN