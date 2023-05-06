سفارة: روسيا تحافظ على ذكرى مآثر أسلافنا الذين حرروا كل البشرية من الفاشية

قال إيغور غيرينكو السكرتير الصحفي للسفارة الروسية بواشنطن، إن روسيا تحافظ بعناية على ذكرى مآثر أسلافنا الذين حرروا كل البشرية من الفاشية.

وشدد غيرينكو على أن الجانب الروسي، يأسف لأنه يتم في عدد من البلدان الأخرى تناسي الماضي البطولي المشترك.

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وأضاف الدبلوماسي الروسي، في كلمته قبيل عرض الفيلم الروسي "نورمبرغ" الذي جرى في مقر السفارة الروسية بواشنطن قبيل حلول عيد النصر: " في روسيا، يتم الحفاظ بعناية على ذكرى مآثر أسلافنا، الذين الذين حرروا كل البشرية من الفاشية. إنه لأمر محزن أن نرى كيف يتم في بعض البلدان اليوم، نسيان الماضي البطولي المشترك".

وأشار غيرينكو، إلى أن محاولات إعادة كتابة التاريخ تؤدي إلى أن عقيدة الكراهية تحاول الانتعاش مجددا في الوقت الراهن.

وقال: "والشيء الأكثر فظاعة بالنسبة لنا، هو أن كل ذلك يحدث في بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة".

ووفقا له، أظهرت محاكمات نورمبرغ أن الجرائم النازية لا تمر دون عقاب، ولا يوجد قانون تقادم لمثل هذه الفظائع. وشدد جيرينكو على أهمية تعلم دروس التاريخ "حتى لا تحدث أكبر مأساة في منتصف القرن الماضي مرة أخرى. على خلفية الأحداث التي تجري في العالم اليوم، تظهر أهمية هذا الفيلم الذي يؤكد ضرورة منع إحياء النازية، وضرورة الحفاظ على ذاكرة الماضي والنضال من أجل العدالة".

المصدر: نوفوستي