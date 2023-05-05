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استطلاع للرأي: غالبية الروس يعتبرون يوم النصر أهم عيد بالنسبة إليهم

مجتمع

استطلاع للرأي: غالبية الروس يعتبرون يوم النصر أهم عيد بالنسبة إليهم
VK.ru
صورة أرشيفية
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أظهرت نتائج استطلاع رأي المواطنين الروس الذي أجراه مركز دراسة الرأي العالم لعموم روسيا (فتسيوم) أن يوم النصر هو أهم عيد بالنسبة إلى 65٪ من الروس.

مع ذلك فإن غالبية الروس اعتبروا قبل عام 2014 عيد رأس السنة أهم عيد لهم. فأعلن 69% من المشاركين في استطلاعات الرأي آنذاك أن عيد رأس السنة هو أهم عيد بالنسبة إليهم. أما يوم النصر فحصد آنذاك 53% من أصوات المواطنين. لكن الأوضاع تغيرت لصالح يوم النصر مع حلول عام 2018.

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وقال 65% من المشاركين في استطلاع الرأي عام 2023 إن يوم النصر هو أهم عيد بالنسبة إليهم، ويأتي بعده عيد رأس السنة (29%) وعيد الفصح (22%) وعيد المرأة العالمي (22%) وعيد ميلاد المسيح (20%) وعيد المدافع عن الوطن (17%).

إذن يبقى يوم النصر منذ عام 2018 أهم عيد لدى المواطنين الروس وفقا لنتائج استطلاع الرأي عام 2023 الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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