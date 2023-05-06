ضابط مخابرات أمريكي: الدول الغربية تقضي على الأوكرانيين بإرسال أسلحتها لهم

اعتبر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الغرب يساهم في قتل الجنود الأوكرانيين بتزويدهم بأسلحته التي لم يتدربوا على استخدامها.

وقال ريتر: "هذا غباء. لا أفهم لماذا نعتقد أن نوعا من الأسلحة المعجزة سيظهر. لن يحدث. الدول الغربية تقضي على الأوكرانيين من خلال إرسال هذه الأسلحة إليهم".

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وأشار إلى أن إرسال معدات غربية إلى أوكرانيا لن يكون له أي تأثير على مجرى الأحداث، لأن قوات كييف تتلقى دبابات لا يعرفون كيفية التعامل معها.

وأكد أن كل دبابة ليوبارد ألمانية ستصبح "نعشا على عجلات" لطاقمها الأوكراني، لأنها تتطلب نهجا وصيانة مختلفين تماما، عن دبابات "تي-72".

وعلق ريتر على مطالب زيلينسكي بإرسال مقاتلات من طراز "إف-16" إلى كييف. مشيرا إلى أن ظهورهم في ساحة المعركة لن يغير أي شيء، وربما سيزيد من إضعاف أوكرانيا.

وشدد على أن المقاتلات الغربية وما تستخدمه قوات كييف أمران مختلفان تماما، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لإعادة تدريب الطيارين.

واختتم ريتر حديثه قائلا: "إذا قمتم بوضع طيارون أوكرانيون في طائرات "إف-16"، فسيتم إسقاطهم جميعا خلال الطلعة الجوية الثانية. هذه حقيقة".

المصدر: نوفوستي