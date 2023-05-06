استخباراتي أمريكي: الولايات المتحدة لم تعد قوة مهيمنة والعالم أحادي القطب انتهى

اعتبر ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن نهاية العالم أحادي القطب قد حانت، حيث لم تعد الولايات المتحدة قوة مهيمنة عالميا.

وقال ريتر: "لقد حانت نهاية العالم أحادي القطب، وكيف سيحدث وسيستمر ذلك يعتمد على روسيا والولايات المتحدة، ويعتمد أيضا على التحالفات الاقتصادية القوية التي يتم تشكيلها اليوم".

وأضاف ريتر: "نهاية العالم أحادي القطب، قد حان بالفعل، إنه في رأيي، واضح تماما... لم تعد الولايات المتحدة حقا قوة مهيمنة عالمية".

وأعرب عن رأيه بأن مواصلة تطور الأحداث يعتمد على الاتحادات الاقتصادية للدول التي يتم تشكيلها اليوم قائلا: " تسعى العديد من الدول للانضمام لمجموعة دول بريكس، التي تقوم على رؤية اقتصادية مشتركة... السؤال هو كيف للولايات المتحدة والدول الأخرى الموجودة في فلكها أن يتمكنوا من إنشاء اتحاد خاص بهم؟".

كما أوضح: "إذا تم تشكيل مثل هذا التحالف، فعندئذ سيكون لدينا عالم ثنائي القطب وفي هذه الحالة، نحن في حرب باردة أخرى".

وأكد ريتر، في وقت سابق، أن روسيا ستحلق بأوكرانيا شر هزيمة حتى نهاية هذا الصيف، أو مطلع الخريف القادم.

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المصدر: نوفوستي