أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا ستحلق بأوكرانيا شر هزيمة حتى نهاية هذا الصيف، أو مطلع الخريف القادم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن ريتر خلال إطلاقه كتابه "سباق نزع السلاح"، وقال: "شخصياً، أعتقد أن روسيا قد راكمت الإمكانات العسكرية من أجل إلحاق الهزيمة العسكرية بأوكرانيا بحلول نهاية هذا الصيف - بداية الخريف".

وبحسب ريتر، لا وجود لأي سبب "لخسارة روسيا من وجهة نظر عسكرية"، وفي السياق ذاته أعرب ريتر عن رأيه بأن الولايات المتحدة تفقد مكانتها كقوة مهيمنة عالمية خلال النزاع الأوكراني.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، شكّك ريتر في أن قوات كييف قادرة على تنظيم "هجوم مضاد ناجح".

المصدر: Lenta.ru