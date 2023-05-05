سائقو شاحنات بولندية يقطعون الطريق على الحدود مع أوكرانيا

قام سائقو شاحنات النقل البري البولندية بقطع الطريق على الحدود مع أوكرانيا في قرية دورهوسك، مما تسبب في تجمع طابور من عدة مئات من الشاحنات.

وذكر مصدر بإدارة الجمارك في لوبلين، أن الفعالية تسببت بظهور طابور من حوالي 370 شاحنة تنتظر مغادرة بولندا.

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وقال: "بسبب الاحتجاج قد تطول فترة الانتظار لعبور السيارات إلى أوكرانيا. في الوقت الراهن، يسمح المحتجون بمرور خمس شاحنات في الساعة. وتعطى الأولوية للمركبات التي تنقل البضائع الخطرة".

ووفقا لمعلومات الجانب الأوكراني، تم بالفعل تسجيل 3200 شاحنة في قائمة الانتظار الإلكترونية.

ويطالب المحتجون بالعودة إلى نظام التصاريح لشركات النقل البري الأوكرانية، الذي تم إلغاؤه بسبب النزاع في أوكرانيا. وقد يستمر هذا الاحتجاج حتى بداية شهر يونيو. ويشار إلى أن شركات النقل البولندية المتخصصة في الرحلات إلى الشرق وقعت في وضع كارثي منذ عام.

وتسجل هذه الشركات خسائر كبيرة بسبب إلغاء تراخيص النقل من قبل السلطات الأوكرانية، وقرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء تصاريح الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي