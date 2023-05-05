مصادر: بايدن يختار قائد القوات الجوية لرئاسة هيئة الأركان

من المتوقع أن يسمي الرئيس جو بايدن الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، قائد القوات الجوية، لتولي منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أنه "إذا وافق مجلس الشيوخ على ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يكون فيها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة من أصل إفريقي".

سيخلف براون الجنرال مارك ميلي، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. سيكون ثاني رجل أسود يتولى هذا المنصب، بعد كولن باول الذي خدم في المنصب بين عامي 1989 و1993.

ووفقا لمسؤول آخر، فإنه من المتوقع الإعلان عن هذا التعيين في يوليو المقبل، بينما تنتهي فترة ولاية ميلي في سبتمبر.

ويخدم رئيس هيئة الأركان المشتركة لمدة أربع سنوات. على الرغم من أن هذا المنصب هو أعلى رتبة في الجيش، إلا أنه لا يقود أي قوات، وبدلا من ذلك يعمل كمستشار عسكري أعلى للرئيس.

المصدر: CNN