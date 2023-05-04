واشنطن: لا نسعى للتطبيع مع دمشق

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع السلطات السورية.

وقال باتل: "الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا تدعم تطبيع دول أخرى للعلاقات مع دمشق، بما في ذلك شركاؤنا وحلفاؤنا".

ودانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، عمليات نقل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا النفط السوري عبر العراق، واصفة إياه باللصوصية، وطالبت واشنطن بدفع تعويضات.

المصدر: RT