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بوتين يبحث مع مادورو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا

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بوتين يبحث مع مادورو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا
Sputnik Евгений Биятов
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية.

وقال الكرملين في بيانه: "تم خلال المحادثة الهاتفية بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، ومشاريع التعاون الإنساني بين البلدين".

وأضاف: "ندد نيكولاس مادورو بشدة بمحاولة نظام كييف قصف الكرملين بطائرتين مسيرتين، معربا عن تضامنه ودعمه لروسيا نيابة عن شعب فنزويلا".

المصدر: تاس

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