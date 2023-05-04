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رئيس البرلمان التركي: نأمل في انتهاء الأزمة الأوكرانية بأقرب وقت

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رئيس البرلمان التركي: نأمل في انتهاء الأزمة الأوكرانية بأقرب وقت
AFP
البرلمان التركي
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قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن أنقرة تأمل في أن تنتهي الأزمة الأوكرانية بأقرب وقت ممكن، وتفادي وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

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وجاء ذلك في كلمة له خلال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، المنعقدة في العاصمة أنقرة تحت شعار "جغرافيا واحدة، رؤية ومستقبل واحد".

وأوضح شنطوب أن أكبر مشكلة تواجه البحر الأسود هي الحروب، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خلفت الآلاف من القتلى والجرحى والمدن المدمرة وملايين النازحين.

وأكد على دعم بلاده القوي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وأضاف أن بلاده تدعم أيضا وحدة أراضي جورجيا ومولدوفا وأذربيجان، الأعضاء في المنظمة.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992، باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا.

المصدر: الأناضول

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