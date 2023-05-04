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الأمن والتعاون في أوروبا تحذر من تهديد أزمة أوكرانيا للاستقرر العالمي

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الأمن والتعاون في أوروبا تحذر من تهديد أزمة أوكرانيا للاستقرر العالمي
Legion-Media
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قال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بوجار عثماني، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تشكل تهديدا للسلام والاستقرار العالميين.

وأضاف عثماني: "خطابي بصفتي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمثل دعوة للعمل الجاد والبحث الفوري عن السلام".

وشدد على أن "العواقب المحتملة لهذه الأزمة شديدة بما يكفي لتهديد السلام والاستقرار العالميين".

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المصدر: نوفوستي 

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