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نيبينزيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي كانت ناجحة

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نيبينزيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي كانت ناجحة
Globallookpress Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي كانت ناجحة.

وقال نيبينزيا في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن رئاستنا كانت ناجحة وبدون أي حوادث".

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إن موسكو "تمكنت من ضمان عمل مجلس الأمن الدولي بنجاح رغم تفاقم الأوضاع الناجم عن أعمال الوفود الغربية".

يذكر أن روسيا تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل الماضي. وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 24 و25 أبريل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس جلستين لمجلس الأمن الدولي.

وتولت سويسرا رئاسة مجلس الأمن الدولي في مايو خلفا لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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