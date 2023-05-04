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الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين

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الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين
Globallookpress Julia NikhinsonKeystone Press Agency
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (صورة أرشيفية)
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نفت الولايات المتحدة الأمريكية تورطها في هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على الهواء لقناة MSNBC، حيث تابع: "لا نعرف حتى الآن ما حدث، ولا نقوم بأي تقييمات. لقد رأيت لتوي تعليقات دميتري بيسكوف في الصباح، والمزاعم بشأن تورطنا بطريقة ما في هذا الأمر. بإمكاني التأكيد لكم أنه لم تكن هناك أي مشاركة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما كان الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تكن متورطة".

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بيسكوف: الولايات المتحدة تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيرة وهي من اختارت أهداف كييف، ووصف محاولات تبرؤ كييف وواشنطن من هذه الأعمال والهجمات الإرهابية بأنها "سخيفة تماما".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: تاس

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