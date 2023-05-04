حفتر يجري محادثات في روما

يجري القائد العام للجيش الليبي المتقاعد خليفة حفتر محادثات حول عدد من القضايا في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى اليوم الخميس رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في مقر الحكومة.

إقرأ المزيد

ووصل حفتر أمس الأربعاء إلى روما، والتقى وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني، وبحث معه أفق توافق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي، فضلا عن تدفقات المهاجرين، كما تطرقت المباحثات أيضا إلى الصراع العسكري في السودان وتداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة عبر التراب الليبي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، التي لفتت إلى أن السلطات في روما لاحظت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في قوارب الهجرة المنطلقة من السواحل الشرقية لليبيا.

يأتي ذلك، بينما حذرت الحكومة في إيطاليا من تدفق المهاجرين الموجودين في ليبيا، وينتظرون فرصة الانطلاق عبر المتوسط نحو سواحلها، كما أعلنت حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة 6 أشهر، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية المتدفقة على حدودها.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن في فبراير الماضي مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في ليبيا في العام 2023، بهدف حل أزمة الصراع على السلطة بين حكومتي الشرق والغرب.

المصدر: آكي