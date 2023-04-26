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مصرع 55 مهاجرا غرق زورقهم قبالة ليبيا

أخبار العالم العربي

مصرع 55 مهاجرا غرق زورقهم قبالة ليبيا
AFP
وفاة 55 مهاجرا عقب غرق سفينة قبالة ليبيا
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال، انقلب زورقهم المطاطي قبالة ليبيا.

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وأشارت المنظمة إلى أن الكارثة وقعت يوم الثلاثاء.

وكان الزورق يقل 60 مهاجرا على الأقل وانطلق من بلدة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس. 

وأفادت المنظمة بأن خمسة مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ، ولم يتضح على الفور ما حدث للزورق. 

وهذه المأساة هي الأحدث في وسط البحر المتوسط، وهو طريق رئيسي للمهاجرين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا غرقوا أو فقدوا في كوارث المهاجرين بالبحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وإعادتهم إلى ليبيا.

المصدر: أ ب

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