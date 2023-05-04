مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية يتحدث عن فرضية جديدة للهجوم على الكرملين

يواصل مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، إنكار تورط كييف بهجوم المسيرات على الكرملين، وطرح تصورا جديدا للحادث واصفا إياه بـ "المسرحية".

وزعم بودولياك أمس الأربعاء، بأن لا علاقة لكييف بهجوم المسيرتين على الكرملين، وافترض بأن "المعارضة المحلية في روسيا"، هي المسؤولة عن هذا الهجوم.

في ذات الوقت، كان هنالك عدة تصريحات من كبار المسؤولين والعسكريين الغربيين، عن احتمال تعرض أهداف في موسكو لهجمات بالمسيرات من قبل كييف والغرب.

وفي شهر مارس، نشر أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف، صورة لطائرة محطمة في الساحة الحمراء، تعود للعام 1987، أرفقها بتعليق "سرب المسيرات الأوكرانية".

وصرح رئيس المخابرات الأوكرانية العسكرية كيريل بودانوف، في شهر أبريل، بأن المسيرات الأوكرانية ستصل حتى العاصمة موسكو.

ويشار إلى أن إدارة الرئاسة الروسية أعلنت يوم أمس أنه جرت محاولة لاستهداف الكرملين، بطائرتين مسيرتين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب، تم تعطيل المسيرتين بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

The Kremlin, a drone, 2 organizers on the steps of the Senate Palace, a 12-hour pause before publication, simultaneous video from different angles – staging. Absolute...

What is NOT staging and what requires a real reaction.

First: Russia's deliberate mass murder of 23 civilians… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2023

المصدر: نوفوستي