 
مباشر

الخارجية الصينية تحث روسيا وأوكرانيا على تجنب المزيد من التصعيد

أخبار العالم

الخارجية الصينية تحث روسيا وأوكرانيا على تجنب المزيد من التصعيد
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8vi

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأنه يتعين على أطراف الأزمة الأوكرانية تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: رعاة أوكرانيا الغربيون هم من يتحملون مسؤولية تصرفات نظام كييف
زاخاروفا: رعاة أوكرانيا الغربيون هم من يتحملون مسؤولية تصرفات نظام كييف

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لماو نينغ اليوم الخميس، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين، حيث تابعت أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وعلى جميع الأطراف تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا