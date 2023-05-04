الخارجية الصينية تحث روسيا وأوكرانيا على تجنب المزيد من التصعيد

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأنه يتعين على أطراف الأزمة الأوكرانية تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لماو نينغ اليوم الخميس، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين، حيث تابعت أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وعلى جميع الأطراف تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي