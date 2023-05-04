زاخاروفا: رعاة أوكرانيا الغربيون هم من يتحملون مسؤولية تصرفات نظام كييف

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف يتحملها رعاته ومؤسسوه في واشنطن ولندن بالدرجة الأولى وفي الناتو عموما".

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وأضافت زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام" اليوم الحميس: "هم من دمروا الحكومة الشرعية في أوكرانيا، وسلموا مقاليد السلطة للمغامرين وقطاع الطرق، وزودوهم بالمال والسلاح، وأوحوا لهم الشعور بالاستباحة المطلقة والإفلات من العقاب، وقدموا الغطاء السياسي والدعم العسكري".

جاء هذا التصريح غداة إعلان الكرملين عن إحباط محاولة هجوم أوكرانية على مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين.

وفي وقت سابق حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، من أن كييف ورعاتها الغربيين سيواجهون حتما العواقب الوخيمة للهجوم المضاد المخطط له، والقوات الروسية مستعدة لأي تطور في الأحداث.

المصدر: RT