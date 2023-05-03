تركيا: نخطط لعقد اجتماع ثلاثي حول انضمام السويد للناتو

كشف متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة تخطط لعقد اجتماع ثلاثي (تركيا السويد وفنلندا) في ​​يونيو المقبل، حول مسار انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي تعليقه على كيفية تأثير قانون "مكافحة الإرهاب" السويدي الجديد على مسار انضمام ستوكهولم إلى "الناتو"، أوضح قالن قائلا: "سبب تخطيطنا للاجتماع القادم في يونيو هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، سنبحث استعداد السويد للتحرك السريع بخصوص تنفيذ القانون".

ولفت إإلى أن الآلية الثلاثية ستستمر بعد أن تصبح السويد عضوا في حلف شمال الأطلسي.

جدير بالذكر أن تركيا مع السويد وفنلندا وقعت في يونيو الماضي مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس 2022 بمدينة فانتا الفنلندية (في إطار المذكرة الثلاثية).

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه على اتصال دائم مع نظيره السويدي الذي يتفاوض نيابة عن السويد.

وشدد قالن على أهمية القانون الذي سيتم سنه، فيما استدرك قائلا: "لكننا نؤكد أنه لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكن للجانب السويدي اتخاذها، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية الإدارية، وأنه من المهم للغاية جعل المناخ العام في البلاد لا يسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل في السويد".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وافق البرلمان السويدي، على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ جاء ذلك في تصويت جرى بالبرلمان السويدي، حيث صوت 268 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل 34 قاموا برفضه.

المصدر: "الأناضول"