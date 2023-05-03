القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة" قي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة" بضربة في شمال غرب سوريا.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: في الساعة 11.42 صباحا يوم 3 مايو، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا استهدفت قائدا بارزا للقاعدة".

وأفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، بأن "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لتنظيمي داعش والقاعدة".

هذا ولم يذكر البيان هوية الشخص الذي تم استهدافه كما لم يقدم أي تفصيل أخرى.

المصدر: وكالات