الأسد ورئيسي يؤكدان على متانة العلاقات بين سوريا وإيران

قال الرئيس السوري بشارالأسد خلال المحادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "العلاقات السورية الإيرانية كانت ثابتة خلال الفترات العصيبة وبالرغم من توترات منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الأسد : "العلاقات السورية الإيرانية غنية بالمضمون، وكانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرة وثابتة بالرغم من توترات منطقة الشرق الأوسط".

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من جهته قال رئيسي: "سوريا حكومة وشعبا اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم".

وبدأت المحادثات الرسمية بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما.

وتتمحور المباحثات بين الرئيسين حول قضايا سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيسين سيدليان بتصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، كما من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني خلال اليوم كلمة مباشرة من "مرقد" السيدة زينب بالعاصمة دمشق.

كما من المتوقع أن يتم التوقيع على مسودة اتفاق تتعلق بالاستثمار الإيراني بموضوع الكهرباء.

المصدر: الرئاسة السورية