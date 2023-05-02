"أسوشيتد برس": الجيش الأمريكي يقرر عدم إسقاط بالون كان يطير قبالة هاواي

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن وزارة الدفاع وإدارة الطيران الأمريكية تعقبت بالونا كان يطير قبالة سواحل هاواي الأسبوع الماضي، ولم يتخذ الجيش أي إجراء لإسقاطه لعدم وجود أي تهديد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع وإدارة الطيران أنه "تم اكتشاف البالون لأول مرة بواسطة الرادار الجمعة الماضية وأطلقت القوات الجوية في المحيط الهادئ ثلاث طائرات إف -22 لتقييم الوضع وتحديد جسم كروي بصريا.. قمنا بمراقبة عبور الجسم وقيمنا أنه لا يشكل أي تهديد".

وقال المسؤول الدفاعي إن "البالون كان يحلق على ارتفاع يقدر بنحو 36 ألف قدم (11 ألف متر)"، مشيرا إلى أنه "لم يحلق فوق أي بنية تحتية دفاعية حيوية أو مواقع حساسة".

وأكد المسؤول، أنه "بعد المناقشة والتأكد من أن البالون لا يمثل تهديدا للناس على الأرض أو للطيران فوق هاواي، لم يتخذ الجيش أي إجراء لإسقاطه".

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المصدر: أسوشيتد برس