 
مباشر
عاجل
كتائب القسام: الدفاعات الجوية تتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو

البنتاغون: نسعى لمنع إقامة التحالف العسكري بين روسيا والصين

أخبار العالم

البنتاغون: نسعى لمنع إقامة التحالف العسكري بين روسيا والصين
AP Matthias Schrader
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8i9

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها من أجل منع إقامة تحالف عسكري بين روسيا والصين.

وقال ميلي في تصريح لمجلة "فورين أفيرز"، يوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى إقامة تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، ونحن سنعمل كل ما بوسعنا للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

وأشار ميلي إلى أن واشنطن ترى دلائل على التقارب بين موسكو وبكين، وتعتزم منع إقامة تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" مضاد للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
بوتين: روسيا والصين تكملان بعضهما البعض في صناعات التكنولوجيا الفائقة
بوتين: روسيا والصين تكملان بعضهما البعض في صناعات التكنولوجيا الفائقة

ولفت إلى أنه خلافا عن فترة الحرب الباردة، حين كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، توجد في العالم حاليا ثلاث دول عظمى، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف أن "الجميع يمتلكون قدرة كبيرة في السكان والاقتصادات والقدرات العسكرية. وجميع الدول الثلاث تمتلك ترسانات نووية كبيرة".

واعتبر ميلي أن هذا العالم "الثلاثي الأقطاب" أكثر تعقيدا لإدارته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا