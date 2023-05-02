البنتاغون: نسعى لمنع إقامة التحالف العسكري بين روسيا والصين

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها من أجل منع إقامة تحالف عسكري بين روسيا والصين.

وقال ميلي في تصريح لمجلة "فورين أفيرز"، يوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى إقامة تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، ونحن سنعمل كل ما بوسعنا للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

وأشار ميلي إلى أن واشنطن ترى دلائل على التقارب بين موسكو وبكين، وتعتزم منع إقامة تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" مضاد للولايات المتحدة.

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ولفت إلى أنه خلافا عن فترة الحرب الباردة، حين كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، توجد في العالم حاليا ثلاث دول عظمى، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأضاف أن "الجميع يمتلكون قدرة كبيرة في السكان والاقتصادات والقدرات العسكرية. وجميع الدول الثلاث تمتلك ترسانات نووية كبيرة".

واعتبر ميلي أن هذا العالم "الثلاثي الأقطاب" أكثر تعقيدا لإدارته.

المصدر: نوفوستي