بوتين: روسيا والصين تكملان بعضهما البعض في صناعات التكنولوجيا الفائقة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا والصين تكملان بعضهما البعض بشأن صناعة التكنولوجيا الفائقة التي يسعى أحد الطرفين إلى التقدم فيها.

وقال بوتين معلقا في حدث المخصص لتطوير الطائرات المسيّرة، على الاقتراح الداعي إلى دعم الصادرات إلى الخارج، بما في ذلك إلى آسيا: "لقد التقينا مؤخرا بزميل من الصين، وتحدثنا بصراحة شديدة في العديد من المجالات واتفقنا على أنه ينبغي أن نكمل بعضنا البعض هناك - خاصة في صناعات التكنولوجيا الفائقة - حيث يحقق أحدنا نوعا من التحرك إلى الأمام"، مشيرا إلى أننا نتحدث عن تبادل المعلومات والمساعدة في تطوير السوق.

ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري على المستوى الحكومي تطوير أدوات لدعم الصادرات، وهناك هياكل حكومية تتعامل مع ذلك.

يزور بوتين يوم الخميس، منطقة رودنيفو الصناعية، المدرجة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تخنوبوليس موسكو" منذ مارس 2023.

حاليا، تم بناء 18 مبنى إنتاجيا بمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع، حيث ستنشر 17 شركة قدراتها، وسينتج معظمها طائرات مسيّرة.

وقال الرئيس الروسي خلال زيارته، إن صناعة الطائرات المسيّرة هي أهم مجالات النشاط الروسي وواعدة للغاية، وسيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة مستقبلا إلى تريليون روبل.

المصدر: تاس + RT