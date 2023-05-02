زيلينسكي يلتقي رئيس البرلمان البرتغالي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه التقى رئيس البرلمان البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، حيث ناقشا خلاله التعاون على مسار اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

وكتب زيلينسكي في قناته على "تيليغرام": "عقدنا اجتماعا مع أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس البرلمان البرتغالي. ناقشنا خلاله التعاون على مسار اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والاحتياجات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام سيكون حافزا قويا للمجتمع الأوكراني".

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة البرتغالية والبرلمان البرتغالي من اتخاذ "القرارات اللازمة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على خط المواجهة".

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي