قال نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والتراث الوطني في بولندا بيوتر جلينسكي إن نصف أوروبا ما زالت ترغب بمواصلة الأعمال التجارية مع روسيا، وأن يكونوا عملاء لها.

وقال جلينسكي يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع صحيفة "كورجر لوبلسكي": إن مؤيدي استعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية هم من أصحاب المصالح الذين يفكرون فقط في كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا واستئناف التعاملات مع روسيا. وهذا يسرى على نصف أوروبا، التي تنتظر هذا الحدث".

وفقا له: هناك مجموعات قوية جدا في أوروبا تحن إلى ما مضى"، لأن "أنشطتها كانت قائمة على العلاقة مع روسيا. وهؤلاء، كما يعتقد لوبلسكي: بدون وجود دعم في داخل الاتحاد الأوروبي، وبدون دعم مالي أجنبي، لن يكون لديهم سلطة سياسية.

برأيه: خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" هو مشروع ألماني روسي تم تنفيذه "رغم كل الصعاب"، وقد عاد رئيس الوزراء البولندي السابق (2007-2014) دونالد توسك إلى الوطن بعد العمل في مجلس أوروبا "على وجه التحديد لإنقاذ هذا المشروع.

وعبر لوبلسكي عن قناعته في أن "التقارب الألماني الروسي" في حال حدوثه سيمثل تهديدا لأهم المصالح البولندية.

المصدر: تاس