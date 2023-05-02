الكرملين يعلق على تصريحات شولتس حول مراقبة الأسلحة الغربية لكييف وعدم ضرب الأراضي الروسية

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بأن ألمانيا ستراقب كي لا تستخدم كييف الأسلحة لضرب الأراضي الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية ردا على شولتس، "ألمانيا لا تملك القدرة على مراقبة هذا الأمر.. وهذا مؤكد".

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وشدد بيسكوف على أن "الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لنظام كييف تطلق بالفعل على أراضي روسيا.. لأن منطقة دونباس منطقة روسية وبالتالي يتم إطلاق أسلحة على أراض روسية".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أنه "مع مرور كل يوم، تتزايد المشاركة المباشرة وغير المباشرة لألمانيا في الصراع. بالطبع، يجب على المستشار الألماني أن ينطلق من هذا".

وقال المستشار الألماني أمس الاثنين إن برلين ستتجنب الخطوات أحادية الجانب في عمليات تسليم الأسلحة اللاحقة إلى كييف، حتى لا يكون هناك تصعيد بين الناتو وروسيا، وستضمن أيضا عدم استخدام الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية.

المصدر: تاس