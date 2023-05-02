بلينكن: الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا بشأن تبادل السجناء لكن ليس بانتظام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع روسيا بشأن تبادل الأسرى، لكن الحوار متقطع.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "الحوار غير منتظم. كنا على اتصال وما زلنا على اتصال من خلال سفارتنا. لدينا قناة اتفق عليها الرئيس (جو) بايدن والرئيس (فلاديمير) بوتين في وقت سابق، وسنواصل القيام بذلك".

وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.

المصدر: نوفوستي