بلينكن يعلق على صحة الصحفي غيرشكوفيتش المحتجز في موسكو بتهمة التجسس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، زارت الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس.

وأكد بلينكن، نقلا عن تريسي، أن الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، بصحة جسدية ونفسية جيدة.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقد بعيد اجتماع وزراء خارجية دول G7 في اليابان، "تمكنت السفيرة تريسي من زيارة غيرشكوفيتش في السجن بموسكو، ولا يسعني إلا أن أقول بناء على ما زودتي به السفيرة من معلومات، إنه يتمتع بصحة بدنية وحالة نفسية جيدة في الظروف الراهنة، نواصل الدعوة إلى إطلاق سراحه فورا"

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الـ 30 من مارس الماضي، اعتقال الصحفي الأمريكي، أن إيفان غيرشكوفيتش، وهو مراسل لمكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، في مدينة يكاترينبرغ، للاشتباه بتجسسه لصالح الحكومة الأمريكية.

وبحسب جهاز المخابرات الروسي، قام غيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، وقررت محكمة ليفورتوفو في موسكو تمديد اعتقاله مدة شهرين.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أنشطة غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ لا علاقة لها بالصحافة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتحل فيها الأجانب المتواجدون في روسيا صفة المراسلين، وتأشيرة دخول واعتماد صحفي للتغطية على أنشطة أخرى.

المصدر: نوفوستي