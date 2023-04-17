السفيرة الأمريكية لدى موسكو تزور الصحفي غيرشكوفيتش المحتجز بتهمة بالتجسس

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن السفيرة لين تريسي زارت اليوم الاثنين، الصحفي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ونقلت البعثة الدبلوماسية عن السفيرة قولها: "لقد زرت اليوم مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في ليفورتوفو، هذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من الوصول إلى إيفان منذ اعتقاله غير المشروع قبل أكثر من أسبوعين".

وأشارت تريسي إلى أن غيرشكوفيتش "يشعر بالراحة ويحافظ على ثباته"، وأضافت الدبلوماسية الأميركية "ندعو مجددا إلى الإفراج الفوري عن إيفان".

وفي 30 مارس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن غيرشكوفيتش، مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، قد اعتقل في مدينة يكاترينبرغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وبحسب جهاز المخابرات الروسي، فإن الأمريكي جمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي". وقررت محكمة ليفورتوفو في موسكو تمديد اعتقاله لمدة شهرين.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا، كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أنشطة غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ لا علاقة لها بالصحافة.

ووفقا لها، هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع مراسل أجنبي وتأشيرة دخول واعتماد صحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية: "إنها ليست أول غربي معروف".

ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتقال غيرشكوفيتش بأنه "غير قانوني تماما". وأعطى وزير الخارجية أنتوني بلينكن صحفي "وول ستريت جورنال" الموقوف في روسيا وضع "الشخص المحتجز بشكل غير قانوني".

المصدر: نوفوستي