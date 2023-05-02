إيطاليا.. حكومة ميلوني تلغي مساعدات اجتماعية للفقراء

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنه "استفزاز".

وصوتت الحكومة الإيطالية على إلغاء "دخل المواطنة" وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود، وأقرت أيضا تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم "شيك الإدماج"، في عقد دائم أو كمتدربين.

تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني (8%).

وبحسب المعهد الإيطالي للإحصاء فإن "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة "الخمس نجوم" عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب.

وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديدا في 1 مايو، وهو ما اعتبرته "استفزازا" بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو.

من جهته ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة "الخمس نجوم"، جوسيبي كونتي بهذا القرار قائلا إن "حكومة جادة لا تجتمع في 1 مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال. هي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور".

واعتبارا من 1 يناير 2024، سيتم استبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنويا.

وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن "شيك الإدماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

المصدر: "أ ف ب"