إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق المحاذية لقطاع غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع، وذلك عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في غلاف غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

ووسط التوتر عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان، تم تسجيل 3 إصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين نتيجة إطلاق نار قرب مستوطنة "افني حيفتس".

وأفادت مراسلتنا بأنه جراء الاستنفار والإجراءات الأمنية الإسرائيلية وحملات التفتيش، تشهد بعض المناطق أزمة خانقة، خاصة على الطرق من رام الله إلى جنين.

إلى ذلك أعلنت عدة محافظات فلسطينينة الحداد العام والإضراب الشامل "على روح الشهيد الأسير خضر عدنان الذي كان مضربا عن الطعام منذ 87 يوما".

وأعلنت القوى في كل من بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس الإضراب الشامل حدادا على روح الأسير.

وهناك دعوات لوقفة غضب في ساحة المهد ببيت لحم الساعة 11:30 صباحا.

المصدر: RT + وكالات