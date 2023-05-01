تحتوي مقطعا إباحيا.. وزير المالية الفرنسي يثير جدلاً بنشره رواية في أوج المشاكل الاقتصادية

دفع إصدار وزير المالية الفرنسي برونو لومير رواية جديدة، تتضمن مقطعا إباحيا، الحكومة لتفسير كيف يمكن لعضو فيها أن يجد الوقت للكتابة بأوج فترة من الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.

ورواية "Fugue americaine"، من تأليف وزير المالية والاقتصاد الفرنسي (54 عاما)، وتغوص في عالم مختلف عن الأوضاع التي تعيشها فرنسا حاليا، فهي مكرسة لعازف البيانو الأسطوري فلاديمير هورويتز من خلال قصة الشقيقين فرانز وأوسكار فيرتهايمر اللذين سافرا الى كوبا لحضور إحدى حفلاته الموسيقية ثم انقلبت حياتهما رأسا على عقب.

وتعد هذه الرواية الكتاب الـ13 الذي يصدره هذا السياسي الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة في 2017، حيث كان لومير في مقدمة المدافعين عن مشروع ماكرون المثير للجدل لرفع سن التقاعد والذي تسبب بتظاهرات ضخمة على مدى أشهر في فرنسا شابت بعضها أعمال عنف.

كما يواجه وزير المالية ضغوطا لمساعدة الفرنسيين على التكيف مع ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب صعود أسعار المحروقات.

هذا وأثارت صفحة من الرواية جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي ونالت كل الانتباه، حيث تمت مشاركتها بشكل واسع وتحولت مصدرا للسخرية لأنها تصف علاقة جنسية أقامها أوسكار مع امرأة تدعى جوليا.

من جهته، قال النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري فرانسوا روفين إن الوزير يجب "ألا تكون لديه أي دقيقة أو ساعة أو أسبوع من وقته لكي يكرسه لتأليف كتاب" في وقت يواجه فيه الفرنسيون "هموما كبيرة بشأن التضخم".

وفي مصادفة غير مؤاتية، نُشرت الرواية الخميس قبل ساعات من قيام وكالة التصنيف الإئتماني فيتش بخفض علامة ديون البلاد.

في حين أوضح زميل لومير، وزير العمل أوليفيه دوسوبت إنّه لم يقرأ الرواية الجديدة لكنه دافع عن حقّ الوزير في تأليفها، مضيفا: "هذا يظهر أن هناك مشاعر وراء المظهر الرسمي للوزراء".

ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل أيضاً حول حكومة ماكرون بعدما ظهرت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي الفرنسي مارلين شيبا على غلاف مجلة "بلاي بوي" في عددها الصادر في أبريل لكن بكامل ملابسها.

من جهته، أشار لومير الذي ألف خمسة من كتبه الـ13 في السنوات الأربع الأخيرة، إلى أنه ليست لديه أي مشكلة في الجمع بين دوره السياسي والأدبي.

وتابع الأسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لو كانت هناك السياسة فقط - بدون الحرية التي يمنحها الإبداع الأدبي والرومانسي - لما كانت السياسة كافية".

ولومير هو أول سياسي فرنسي بارز لديه طموحات أدبية واسعة.

وكتب ببيان في "تويتر": "العديد من المتابعين لديهم فضول لمعرفة "كيف أجد الوقت للكتابة وأنا أتولّى منصب وزير"، لافتا إلى أنه فيما يكرس كل وقته لمنصبه، تعلم أيضا أن يهتم "بتوازنه الشخصي".

وذكر أن "بعض الناس يذهبون إلى المتاحف ودور السينما والحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم. وآخرون يقومون بأعمال البستنة أو المشي لمسافات طويلة. أما بالنسبة لي، فانا أكتب".

وخلص إلى القول: "هي الحاجة التي تجعل من الاستيقاظ في وقت مبكر والخلود إلى النوم في وقت متأخر وتكريس عطل نهاية الأسبوع والإجازات لها، إنها أمر يستحق العناء".

المصدر: "فرانس برس"